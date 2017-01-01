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Трамп прокомментировал "давление на Зеленского"

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Президент США назвал идеальной беседу с украинским лидером, из-за которой на него подали жалобу.
Трамп ответил на обвинения в "давлении" на Зеленского
Трамп ответил на обвинения в "давлении" на Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого на него подал жалобу неназванный сотрудник американской разведки, был "абсолютно идеальным". Соответствующее сообщение американский президент разместил в пятницу, 20 сентября, на своей странице в сети Twitter.

В частности, Трамп отрицает, что договаривался с Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного его конкурента на предстоящих выборах - Джо Байдена.

По его словам, демократы и поддерживающие их СМИ утверждают, что у президента "состоялся "опасный" разговор с неким иностранным лидером" (Владимиром Зеленским – ред.), но при этом они "полагаются на заявления "крайне предвзятого" информатора".

"Странно, что при таком большом количестве других людей, которые слышали этот абсолютно нормальный и уважительный разговор или знают о нем, все эти люди тоже не высказались по этому поводу", - отметил Трамп.

"А знаете, почему они не сделали это? Потому что в нем не было ничего плохо сказанного, он был абсолютно идеальным", - добавил президент США.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп давит на Зеленского, чтобы тот помог ему с выборами. Американский президент, по данным The Washington Post, пытается добиться возобновления расследования в Украине против своего главного конкурента Джо Байдена.

В связи с этим в Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления Трампа на Зеленского.

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Теги: Украина-США, скандал, давление, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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