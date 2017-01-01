Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада дала СНБО и Зеленскому право разрабатывать план обороны страны

Комментариев: 0
Президент будет утверждать план обороны и военно-административное деление.
Рада поручила план обороны СНБО и президенту
Рада поручила план обороны СНБО и президенту
пресс-служба ВР

Читай также: “Даже не моргая”: Жан Беленюк уснул на заседании Рады

Верховная Рада изменила закон "Об обороне Украины", который поручает составление плана обороны государства СНБО. В действие план будет вводится указом президента Украины. За проект №1011 проголосовали 286 нардепов.

Закон дает определение плана обороны Украины как совокупности документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления мероприятий по подготовке к вооруженной защите и самой защиты страны.

Читай также: “Нафиг их всех распустить!”: Богдан пригрозил разогнать Верховную Раду

СНБО разрабатывает, определяет порядок и принимает решения по проекту плана обороны Украины, они вводятся в действие указом президента.

Одновременно должно быть утверждено поданное Кабмином военно-административное деление территории Украины. 

Напомним, ранее депутаты также разрешили бизнесу не пользоваться ГОСТами.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: оборона, закон, Зеленский, президент, СНБО, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь