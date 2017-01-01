Рада дала СНБО и Зеленскому право разрабатывать план обороны страны

Президент будет утверждать план обороны и военно-административное деление.

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Верховная Рада изменила закон "Об обороне Украины", который поручает составление плана обороны государства СНБО. В действие план будет вводится указом президента Украины. За проект №1011 проголосовали 286 нардепов.

Закон дает определение плана обороны Украины как совокупности документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления мероприятий по подготовке к вооруженной защите и самой защиты страны.

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СНБО разрабатывает, определяет порядок и принимает решения по проекту плана обороны Украины, они вводятся в действие указом президента.

Одновременно должно быть утверждено поданное Кабмином военно-административное деление территории Украины.

Напомним, ранее депутаты также разрешили бизнесу не пользоваться ГОСТами.

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