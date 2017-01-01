Заработались: Депутаты ВР дважды приняли один и тот же закон

Повторное голосование понадобилось в связи с ошибкой, закравшейся в изначально принятый документ.

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В пятницу, 20 сентября, депутатам Верховной Рады пришлось повторно голосовать за закон о полупроводниковых изделиях, который они приняли еще вчера, 19 сентября. Причиной для повторного голосования за законопроект №1062 “о внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий“ стала ошибка в тексте проголосованного документа.

Как рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков, в принятый вчера проект случайно попало две правки из предыдущей редакции документа.

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Для справки. Данный закон принят в целях гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами. Он затрагивает вопросы охраны прав на компоновку (топографии) интегральных микросхем.

Напомним, депутат Жан Беленюк уснул на заседании Рады.

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