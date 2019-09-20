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Вlockchain for Ukraine: Депутаты создали еще два объединения в Раде

Комментариев: 1
Кроме Вlockchain for Ukraine, также было создано межфракционное объединение "За Одесчину".
Разумков объявил о создании объединения за "Одесчину"
Разумков объявил о создании объединения за "Одесчину"
Facebook Дмитрия Разумкова

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В Верховной Раде народные депутаты создали два межфракционных объединения - "Вlockchain for Ukraine" и "За Одесчину", сообщает Depo.ua.

Об этом во время окончания заседания парламента в пятницу сообщили вице-спикер Руслан Стефанчук и спикер Дмитрий Разумков.

"Уважаемые коллеги, хочу вам сообщить, что у нас создано очередное межфракционное объединение - Вlockchain for Ukraine", - сказал Стефанчук, добавив, что председателем объединения избран нардеп Алексей Жмеринецкий.

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В свою очередь спикер Дмитрий Разумков отметил, что также было создано межфракционное объединение "За Одесчину".

Напомним, ранее депутаты так заработались, что дважды приняли один и тот же законопроект.

 

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Теги: депутаты, объединение, Рада, Разумков
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Комментариев (1)
colavova    20.09.2019, 19:05
Оценка:  0
colavova
межфракционное объединение "За Одесчину". надо переименовать в Brighton Beach
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