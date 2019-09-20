Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Преемник Омеляна отказался от Hyperloop

Комментариев: 2
Новый министр инфраструктуры высказал свое скептическое отношение к идее создания Hyperloop в Украине.
Министр инфраструктуры отказался от проекта Hyperloop
Министр инфраструктуры отказался от проекта Hyperloop
Euronews

Проекта Hyperloop в Украине не будет, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает днепровская газета Наше місто.

"Я считаю, что идея (реализовать в городе Днепр проект Hyperloop – ред.), мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет", - сказал министр.

Ранее в Украине представили маршруты для Hyperloop. Маршруты вакуумных поездов в Украине возможно проложить по восьми направлениям. Из Киева во Львов можно будет доехать за 37 минут, а в Одессу - за 35.

Напомним, в июне 2018 года Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Министр инфраструктуры Владимир Омелян утверждал, что технология Hyperloop будет реализована в Украине в перспективе 5-10 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Мининфраструктуры, Hyperloop
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    20.09.2019, 18:30
Оценка:  0
Woodbrother
Гиперлуп Украине очень подошел бы. У нас столько трубных заводов простаивают, а тут такой жирный кусок работы. После освоения технологии можно было бы работать на экспорт. Стабильные доходы, стабильный рост экономики, участие в высокотехнологичном бизнесе- но нет
Глод    20.09.2019, 18:29
Оценка:  0
Глод
В Днепре, логичней было бы заняться строительством метро, его расширением.
WTF2wtf    20.09.2019, 18:19
Оценка:  +1
WTF2wtf
Да вы шо?
Вот это неожи данно!
Meritus    20.09.2019, 18:19
Оценка:  0
Meritus
Була якась мрія, а Зеки розтоптали.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь