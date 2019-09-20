Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина меняет риторику по членству в НАТО - Пристайко

Комментариев: 0
По словам главы МИД, есть два подхода к членству в НАТО. Постоянное напоминание о стремлении к ПДЧ - это один из них, но есть и другой путь.
Вадим Пристайко рассказал, что откажется от риторики, вредившей продвижению к ПДЧ
Вадим Пристайко рассказал, что откажется от риторики, вредившей продвижению к ПДЧ
Скриншот

Украина движется в направлении членства в НАТО, но отказывается от риторики, которая вредила в продвижении к Плану действий относительно членства в Альянсе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Европейской правде в пятницу, 20 сентября.

"(Мы) готовы, и не отказываемся от него (говорить о ПДЧ. - ред.). Но мы отказываемся от риторики, которая, по нашему мнению, вредила в продвижении к этому ПДЧ", - сказал он.

По словам министра, существует два подхода, один из которых заключается в постоянном напоминании о стремлении ПДЧ, и это возможное направление дипломатической работы.

"Второе направление предусматривает, что Украина понимает реальность и просит то, что в принципе доступно - конечно, если немножко добавить усилий", - сказал Пристайко.

"А когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и т.д. ситуация доходит до состояния, которое мы составляем для Альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО. Если считаете, что для этого нужно ПДЧ - мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить", - пояснил он.

Министр утверждает, что это станет возможным, когда украинские органы власти применят необходимое количество стандартов, чтобы стать взаимосовместимыми с НАТО.

Напомним, что ранее Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению". Она также объяснил, что значит формула Зеленского по Донбассу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: НАТО-Украина, МИД Украины, Вадим Пристайко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    20.09.2019, 18:28
Оценка:  0
Антибес
Чтобы привести армию к стандартам НАТО,по самым скромным подсчётам необходимо 20 миллиардов долларов США.Таких денег нет.Но даже после этого никто не гарантирует ПДЧ.НАТО не будет ссориться со страной,способной уничтожить всю планету.Даже ради нашей недостраны.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь