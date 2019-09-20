Украина меняет риторику по членству в НАТО - Пристайко

По словам главы МИД, есть два подхода к членству в НАТО. Постоянное напоминание о стремлении к ПДЧ - это один из них, но есть и другой путь.

Украина движется в направлении членства в НАТО, но отказывается от риторики, которая вредила в продвижении к Плану действий относительно членства в Альянсе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Европейской правде в пятницу, 20 сентября.

"(Мы) готовы, и не отказываемся от него (говорить о ПДЧ. - ред.). Но мы отказываемся от риторики, которая, по нашему мнению, вредила в продвижении к этому ПДЧ", - сказал он.

По словам министра, существует два подхода, один из которых заключается в постоянном напоминании о стремлении ПДЧ, и это возможное направление дипломатической работы.

"Второе направление предусматривает, что Украина понимает реальность и просит то, что в принципе доступно - конечно, если немножко добавить усилий", - сказал Пристайко.

"А когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и т.д. ситуация доходит до состояния, которое мы составляем для Альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО. Если считаете, что для этого нужно ПДЧ - мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить", - пояснил он.

Министр утверждает, что это станет возможным, когда украинские органы власти применят необходимое количество стандартов, чтобы стать взаимосовместимыми с НАТО.

Напомним, что ранее Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению". Она также объяснил, что значит формула Зеленского по Донбассу.

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