Рада приняла закон о дотациях для иностранных кинематографистов

Иностранцы, снимающие фильмы в Украине, получат финансирование из госбюджета.

Читай также: Заработались: Депутаты ВР дважды приняли один и тот же закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1058 о внесении изменений в закон “О государственной поддержке кинематографии в Украине“. Документ поддержали 252 народных депутата, говорится в “карточке“ законопроекта на сайте парламента.

Основной смысл проголосованных изменений заключается в субсидировании расходов иностранных кинопроизводителей на создание фильма в Украине.

Читай также: Депутаты разрешили бизнесу не пользоваться ГОСТами

Как указано в сопроводительной записке, закон направлен на создание условий, которые должны способствовать привлечению внебюджетных средств, в том числе иностранных инвестиций и средств от иностранных субъектов кинематографии, в развитие инфраструктуры кинопроизводства на территории Украины.

Напомним, Николай Княжицкий возмутился тем, что прекратить финансирование хотят только для украинских фильмов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.