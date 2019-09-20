Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада приняла закон о дотациях для иностранных кинематографистов

Комментариев: 12
Иностранцы, снимающие фильмы в Украине, получат финансирование из госбюджета.
Украина будет субсидировать иностранное кино
Украина будет субсидировать иностранное кино
depositphotos.com

Читай также: Заработались: Депутаты ВР дважды приняли один и тот же закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1058 о внесении изменений в закон “О государственной поддержке кинематографии в Украине“. Документ поддержали 252 народных депутата, говорится в “карточке“ законопроекта на сайте парламента.

Основной смысл проголосованных изменений заключается в субсидировании расходов иностранных кинопроизводителей на создание фильма в Украине.

Читай также: Депутаты разрешили бизнесу не пользоваться ГОСТами

Как указано в сопроводительной записке, закон направлен на создание условий, которые должны способствовать привлечению внебюджетных средств, в том числе иностранных инвестиций и средств от иностранных субъектов кинематографии, в развитие инфраструктуры кинопроизводства на территории Украины.

Напомним, Николай Княжицкий возмутился тем, что прекратить финансирование хотят только для украинских фильмов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: кинематограф, господдержка, субсидирование, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
xapi3mat    20.09.2019, 19:17
Оценка:  0
xapi3mat
как мы помним калифорния где снимают 90% фильмов америки - самый богатый штат сша!
ВосставшийИзБана    20.09.2019, 19:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Хороший климат. Много туристов. Вот и денег много.
Брюква_и_Клюква    20.09.2019, 19:20
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Самый богатый Техас. Там ничего не снимают, там просто 6-я экономика в мире.
xapi3mat    20.09.2019, 19:20
Оценка:  -1
xapi3mat
германия, финляндия, ирландия и даже румыния - делают все что бы привлечь киношников в свои страны! ток у нас одна задача - прожрать и просрать бабло!
ВосставшийИзБана    20.09.2019, 19:22
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А что они делают для развития своей культуры?
Андрей_и_Богдан    20.09.2019, 19:15
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Оч "насущный" закон! Необходим как глоток кислорода?
ВосставшийИзБана    20.09.2019, 19:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Разбазаривание бюджета.
Брюква_и_Клюква    20.09.2019, 19:14
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
На повышение пенсий заслуженным старикам денег нет, а для иностранных педиков - есть. Это очень похоже на "Пир во время чумы"
ВосставшийИзБана    20.09.2019, 19:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну так понятно, что Голливуд в наших дотациях не нуждается. А эти зепутанги отдают наши деньги понятно кому м понятно для чего. Пора расстреливать за предательство.
ВосставшийИзБана    20.09.2019, 19:10
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
За наши деньги будут для нас против нас пропаганду делать. Спасибо зелебобикам!
direktor_b    20.09.2019, 18:38
Оценка:  +2
direktor_b
Шото я не понял,они будут за деньги налогоплательщиков снимать фильмы?
colavova    20.09.2019, 18:46
Оценка:  +3
colavova
ты же мечтаешь посмотреть продолжение Сватов, снятое российскими коллегами Зе на украинские деньги из бюджета))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь