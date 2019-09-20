Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вакарчук ушел с заседания Рады: у него запланирован концерт в Минске

Комментариев: 4
Ранее Вакарчук заявлял, что покинет заседание, если оно затянется, чтобы успеть на концерт в столице Беларуси.
Вакарчук ушел с заседания Рады, чтобы успеть на концерт в Минске
Вакарчук ушел с заседания Рады, чтобы успеть на концерт в Минске
Андрей Гудзенко / ЛИГА.net

Народный депутат от фракции Голос Святослав Вакарчук покинул Верховную Раду до закрытия заседания. Об этом сообщают Українські Новини в пятницу, 20 сентября.

Корреспондент издание отмечает, что по состоянию на 17:15 Вакарчук отсутствует в зале заседания. Также депутат отсутствует в кулуарах и не появляется во время голосования за законопроекты. В это время Рада продолжает заседание.

Ранее Святослав Вакарчук заявил, что не намерен получать гонорар за концерт в Минске, который состоится в пятницу, 20 сентября, в 20:00, а также, что уйдет с заседания парламента, если оно затянется, чтобы успеть на концерт.

Напомним, что до получения мандата Святослав Вакарчук заявил, что продолжит петь после избрания народным депутатом. "Слава Богу, закон позволяет заниматься творческим видом деятельности, а Бог запрещает мне ею не заниматься", - заявил музыкант.

Тем временем Верховная Рада проголосовала за закон для улучшения инвестклимата в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Рада, Верховная Рада, Святослав Вакарчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Alexsy    20.09.2019, 19:47
Оценка:  0
Alexsy
И не боится что его спецслужбы России выкрадут, как Гриба.
Наверное что-то знает
bertal    20.09.2019, 19:52
Оценка:  0
bertal
он работает на две страны, ему можно, он же депутат
bertal    20.09.2019, 19:43
Оценка:  +1
bertal
Ручная партия, с что с них взять? Когда за них голосовали не понимали? Если не понимали, то сколько дегенератов в Стране?
Л_о_л_а    20.09.2019, 19:24
Оценка:  +2
Л_о_л_а
у него нет денег на домработницу, которая бы погладила ему рубашку?
почему этот картавый гомосек вечно помятый и выглядит как бомж?
стыдно за Украину, ведь оно депутат Украины (от "Голос Америки" а по сути галицайское немытое быдло.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь