Украинцы начали чаще путешествовать самолетом

Количество перевозок воздушными судами с начала 2019 года почти на 11% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

С января по август 2019 года самолетами воспользовались на 10,9% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики в пятницу, 20 сентября.

Авиатранспортом за восемь месяцев этого года перевезено 9,1 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - 10,9%.

Пассажирооборот авиатранспортом в январе-августе 2019 года составил 19,84 млрд пас. км, что на 19,4% больше по сравнению с январем-августом 2018 года.

В целом услугами пассажирского транспорта за восемь месяцев этого года воспользовалось 2,81 млрд пассажиров, или на 5,9% меньше по сравнению с объемами января-августа 2018 года.

Стоит отметить, что данные приведены без учета аннексированного Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что ранее Госстат сообщил, что в Украине почти вдвое ускорился рост ВВП.

Также стало известно, что в Украине выросла реальная зарплата.

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