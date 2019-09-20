Украина обсуждала с голландцами выдачу Цемаха - Пристайко

Глава МИДа сообщил, что президент посчитал ценность освобождения украинцев выше, чем возможная потеря ценного свидетеля по делу о сбитом MH17.

Пристайко о ситуации с Цемахом: Мы детально говорили с голландцами перед выдачей Пресс-служба президента Украины

Нидерланды призывали Украину не передавать России Владимира Цемаха, но сами не воспользовались возможностью провести с ним все необходимые следственные действия. Об этом рассказал в интервью Европейской правде министр иностранных дел Вадим Пристайко в пятницу, 20 сентября.

В ситуации с выдачей Цемаха России были проведены сложные расчеты, и глава государства решил, что ценность украинцев, находящихся в плену, выше, чем возможные теоретические потери из-за важного свидетеля по делу MH17.

"Мы подробно говорили с голландцами перед выдачей. Я лично говорил с руководством МИДа (Нидерландов - ред.), четко объяснив нашу позицию. Президент поговорил с премьер-министром. Сейчас у нас запланирована встреча в Нью-Йорке. Нидерландам может не нравиться, что они не получили то, что хотели. Но сейчас я уже слышу, что мы с ними не общаемся - а это неправда", - сказал Пристайко.

Министр напомнил, что Киев передавал нидерландской стороне право проводить это расследование, дали полный доступ, но они долго принимают решения.

"Вот, например, по тому же Цемаху. Заседание суда по делу MH17 запланировано на март следующего года. Никто не сказал: "Давайте заслушаем его на суде раньше, пока он еще в Украине". Нет, они оставили следующее заседание в планах на март, а теперь обвиняют нас в том, что мы его отдали в рамках обмена на наших ребят. При этом все время до обмена нидерландская следственная группа имела полный доступ к нему", - сказал глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что во время спецоперации по Цемаху на Донбассе один боец потерял ногу, а еще один погиб. И благодаря этому, по словам министра, у Нидерландов появилась возможность допросить важного свидетеля.

"Если же они на данный момент не провели судебного заседания, если у них суд решил собраться только в марте, то извините, это немного долго, чтобы мы его просто держали, пока они соберутся. И наконец, теперь они имеют возможность получить его на суд, который состоится в марте. Они должны обратиться с запросом об этом к российской стороне", - добавил Пристайко.

Ранее Пристайко раскрыл так называемую формулу Зеленского по Донбассу, а также объяснил ситуацию с формулой Штайнмайера.

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