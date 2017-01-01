Нарушителя задержали на военном аэродроме, ударив его прикладом по голове

Военнослужащий имел право стрелять на поражение, но поступил иначе. Теперь его намерены поощрить за гуманность.

В Мелитополе на военном аэродроме военнослужащий прикладом в голову обезвредил мужчину, который незаконно проник на объект. Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ в пятницу, 20 сентября.

Происшествие случилось на минувшей неделе. На охраняемом посту заметили движение неизвестного лица и задержали его. Нетрезвого мужчину доставили на другой наблюдательный пост, чтобы выяснить обстоятельства. Там он пытался выхватить оружие из рук патрульного - старшего солдата Андрея Власова. Для обороны тот дважды выстрелил в воздух, однако это не помогло. После боец "успокоил" дебошира прикладом в голову.

"Патрульный проявил гуманность, имея все основания для применения оружия на поражение", - отметили в командовании.

По данному инциденту ведется следствие. Военнослужащего намерены поощрить, заявили в командовании.

Напомним, что ранее в Мелитополе в колонне военной техники прогремели взрывы. Воинская часть осуществляла передислокации на новое место несения службы, когда в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание.

Также сообщалось, что в Мелитопольском районе участковые офицеры полиции обнаружили гранаты, которые мужчина незаконно хранил на территории дома в дачном кооперативе. Правоохранители изъяли более 30 гранат.

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