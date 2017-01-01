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Гончарук поручил главе ФГИ "очистить" фонд от групп влияния

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Премьер заявил, что ранее приватизация провалилась из-за "присосок и кланов", а также из-за частого вмешательства политиков.
Алексей Гончарук поручил главе "очистить" Фонд госимущества от групп влияния
Алексей Гончарук поручил главе "очистить" Фонд госимущества от групп влияния
Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил новому главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко очистить фонд от групп влияния. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 20 сентября.

"Мы хорошо проинформированы о сути процессов, которые тут работали. Необходимо повычищать всех товарищей, которые представляют различные группы влияния", - сказал Гончарук.

Премьер уверен, что проект приватизации в последние годы не работал, а сейчас есть политическая воля это сделать. Главная причина провала приватизации, по словам премьера, - "присоски и кланы", частое вмешательство политиков.

Новый глава ФГИ отметил, что новая Рада уже приняла законы об аренде через ProZorro и сокращении списка объектов, не подлежащих приватизации.

В проекте госбюджета на 2020 год, внесенном правительством, план приватизации снижен с 17 до 5 млрд грн. По итогам первого полугодия 2019 года госбюджет получил от приватизации 265 млн грн.

Напомним, что 18 сентября Кабмин назначил новым главой Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко - украинского экономиста, который раньше работал в Национальном банке и на службе у премьер-министра (в 2000 году) на должности международного секретаря.

Ранее Гончарук поручил проверить "дисциплину" в КГГА. Так в Кабмине хотят обеспечить эффективность ведомства и соблюдение сроков выполнения задач.

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Теги: ФГИ, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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