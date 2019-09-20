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"Формула Штайнмайера" не предполагает амнистию сепаратистов - Пристайко

Комментариев: 3
Формула касается исключительно проведения выборов в ОРДЛО, несмотря на то, что ее "очень широко интерпретируют", заявил глава МИД.
В "формуле Штайнмайера" нет ни слова об амнистии боевиков - Пристайко
В "формуле Штайнмайера" нет ни слова об амнистии боевиков - Пристайко
radiosvoboda.org

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в формуле Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе нет ни слова об амнистии сепаратистов из так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщает Громадское в пятницу, 20 сентября.

Пристайко подчеркнул, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории Донбасса (ОРДЛО). Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее "очень широко интерпретируют".

"В формуле нет ни одного слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (в ОРДЛО - ред.) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", - сказал он.

Напомним, что ранее Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению". Она также объяснил, что значит формула Зеленского по Донбассу.

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Теги: МИД Украины, донбасс, Вадим Пристайко, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Rangol    20.09.2019, 22:09
Оценка:  0
Rangol
Значит сепаратист Потрошенко, который сyкa отделился от Украины будет сидеть в тюрьме и иже с ним.
Letohradek    20.09.2019, 22:13
Оценка:  -1
Letohradek
Ватный уйобок, удавись на георгиевской ленте! по твоему все равно ничего не будет!
WTF2wtf    20.09.2019, 22:48
Оценка:  -2
WTF2wtf
Бот тупой, а дальше скакать будешь?
Noregа и т.д. ...
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