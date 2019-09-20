Зеленский встретился с представителями миссии МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента в пятницу, 20 сентября.
Во время встречи обсуждалась программа финансовой помощи, направленная на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики Украины.
Зеленский заверил представителей МВФ в продолжении реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе. Также стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации по ПриватБанку.
Зеленский также отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.
На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
Напомним, что ранее правление Нацбанка встретилось с миссией МВФ, которая прибыла в Украину для переговоров о новой программе.
Назван объем новой программы МВФ для Украины
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