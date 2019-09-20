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Пристайко и Маас обсудили нормандскую встречу

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Вадим Пристайко провел второй за два дня телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
Вадим Пристайко и Хайко Маас
Вадим Пристайко и Хайко Маас
twitter.com/MelnykAndrij


Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом проведения переговоров в нормандском формате. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter в пятницу, 20 сентября.

Отмечается, что это уже второй телефонный разговор за последние два дня. Оба раза переговоры касались встречи в нормандском формате.

"Уже вторая телефонная беседа министров иностранных дел Вадима Пристайко и Хайко Мааса за последние два дня! С помощью наших немецких друзей глава МИД Украины всеми силами пытается сдвинуть с мертвой точки нормандский процесс", – написал дипломат.

19 сентября министры также обсудили нормандский формат в телефонном разговоре.

Ранее сообщалось, что Украина не подписала формулу Штайнмайера. Однако, глава МИД Вадим Пристайко заявил о согласии Украины на формулу Штайнмайера. Позже украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации формулы Штайнмайера.

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Теги: Перемирие на Донбассе, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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