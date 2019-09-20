Пристайко и Маас обсудили нормандскую встречу

Вадим Пристайко провел второй за два дня телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом проведения переговоров в нормандском формате. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter в пятницу, 20 сентября.

Отмечается, что это уже второй телефонный разговор за последние два дня. Оба раза переговоры касались встречи в нормандском формате.

"Уже вторая телефонная беседа министров иностранных дел Вадима Пристайко и Хайко Мааса за последние два дня! С помощью наших немецких друзей глава МИД Украины всеми силами пытается сдвинуть с мертвой точки нормандский процесс", – написал дипломат.





Вже друга телефонна розмова Міністрів закордонних справ @VPrystaiko і @HeikoMaas за останні два дні! За допомогою наших друзів Глава @MFA_Ukraine усіма силами намагається зрушити з мертвої точки Нормандський процес pic.twitter.com/2HABeopCiv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 20, 2019

19 сентября министры также обсудили нормандский формат в телефонном разговоре.

Ранее сообщалось, что Украина не подписала формулу Штайнмайера. Однако, глава МИД Вадим Пристайко заявил о согласии Украины на формулу Штайнмайера. Позже украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации формулы Штайнмайера.