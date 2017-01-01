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В Азовском море пропал катер с тремя людьми - СМИ

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На поиски затерявшегося судна с тремя людьми на борту в ночное время отправили два катера.
Катер пропал накануне вечером
Катер пропал накануне вечером
Татьяна Кравченко/Facebook

В Азовском море вечером 20 сентября пропал катер с тремя людьми на борту. Об этом сообщили оперативные службы, пишет Интерфакс.

"Около 21:30 по московском времени поступило сообщение о том, что в акватории Азовского моря в Приморск-Ахтарском районе пропал катер с тремя людьми на борту", - сообщил источник.

По его словам, на поиски затерявшегося судна в ночное время отправили два катера.

В конце августа полиция Херсонской области спасла молодую женщину, которую на надувном матрасе на километр унесло в Азовское море.

 

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Теги: Азовское море, катер
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Источник: korrespondent.net

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