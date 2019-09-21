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Осенний призыв: повестку в военкомат получил пятилетний ребенок

Комментариев: 1
Повестку в соцести опубликовала мама ребенка. Местные власти извинились за ошибку.
В Украине начинается осенний призыв
В Украине начинается осенний призыв
ZN.UA

В Гребенках Киевской области военкомат прислал повестку пятилетнему ребенку. Об этом сообщила его мать Екатерина Михальчук в Facebook, опубликовав документ.

"Тот случай, когда no comments... Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему 5 лет", - написала она.

В повестке указано, что согласно Закону Украины Об общей воинской повинности и военной службе ребенок подлежит прописке в призывном пункте. До 23 сентября он должен явиться в сельсовет с одним из родителей. При этом указано, что явка обязательна. При себе необходимо иметь ряд документов.

                   
 

В сельраде извинились за ошибку и отметили, что "не ошибается тот, кто ничего не делает".

Накануне в ВСУ сообщили, что в осенней кампании на срочную военную службу будут призваны более 15 тысяч человек, в зону ООС их не отправят.

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Теги: дети, Киевская область, ребенок, военкомат, повестка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    21.09.2019, 08:53
Оценка:  +4
Ira0956
недобор в всу, теперь и пятилетних берут
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