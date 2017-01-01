Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Итоги 20 сентября: скандал с Трампом и отказ от Hyperloop

Комментариев: 0
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Проекта Hyperloop не будет
Проекта Hyperloop не будет
Euronews

Украина отказалась от Hyperloop; в мире разгорелся скандал из-за разговора Трампа с Зеленским: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.  

 

Преемник Омеляна отказался от Hyperloop

Проекта Hyperloop в Украине не будет, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

"Я считаю, что идея (реализовать в городе Днепр проект Hyperloop – ред.), мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет", - сказал министр.

 

Киевского захватчика арестовали на 60 суток с правом залога

Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения для ветерана АТО Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 280 тысяч грн. Подозреваемого были готовы взять на поруки три человека: волонтер и депутат Яна Зинкевич, представитель министра внутренних дел Арсена Авакова Андрей Тарасов и командир спецподразделения “КОРД“ Николай Путий. Однако суд отказал всем.

 

Зеленский встретился с представителями миссии МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

Во время встречи обсуждалась программа финансовой помощи, направленная на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики Украины.

 

Трамп прокомментировал "давление на Зеленского"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого на него подал жалобу неназванный сотрудник американской разведки, был "абсолютно идеальным".

В частности, Трамп отрицает, что договаривался с Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного его конкурента на предстоящих выборах - Джо Байдена.

 

Тищенко снова оконфузился и сбежал от журналистки

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Николай Тищенко снова отличился хамским отношением к журналистке, которая подошла взять у него комментарий. 

“А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена?” - возмутился Тищенко и ушел.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: итоги дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь