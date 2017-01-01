Итоги 20 сентября: скандал с Трампом и отказ от Hyperloop

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украина отказалась от Hyperloop; в мире разгорелся скандал из-за разговора Трампа с Зеленским: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Преемник Омеляна отказался от Hyperloop

Проекта Hyperloop в Украине не будет, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Я считаю, что идея (реализовать в городе Днепр проект Hyperloop – ред.), мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет", - сказал министр.

Киевского захватчика арестовали на 60 суток с правом залога

Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения для ветерана АТО Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 280 тысяч грн. Подозреваемого были готовы взять на поруки три человека: волонтер и депутат Яна Зинкевич, представитель министра внутренних дел Арсена Авакова Андрей Тарасов и командир спецподразделения “КОРД“ Николай Путий. Однако суд отказал всем.

Зеленский встретился с представителями миссии МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

Во время встречи обсуждалась программа финансовой помощи, направленная на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики Украины.

Трамп прокомментировал "давление на Зеленского"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого на него подал жалобу неназванный сотрудник американской разведки, был "абсолютно идеальным".

В частности, Трамп отрицает, что договаривался с Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного его конкурента на предстоящих выборах - Джо Байдена.

Тищенко снова оконфузился и сбежал от журналистки

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Николай Тищенко снова отличился хамским отношением к журналистке, которая подошла взять у него комментарий.

“А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена?” - возмутился Тищенко и ушел.

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