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МИД о скандале с Трампом: Давления не было

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Пристайко говорит, что знает, о чем говорили Трамп и Зеленский в июле, и уверяет, что никакого давления не было.
Первая встреча Трампа и Зеленского состоится на следующей неделе
Первая встреча Трампа и Зеленского состоится на следующей неделе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отрицает давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Об этом Пристайко сказал в интервью Громадському.

Глава МИД считает, что Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

"Те люди, которые занимаются российско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритете в отношениях с США", - пояснил министр.

В ответ на вопрос о том давит ли на Украину американский лидер, Пристайко подчеркнул, что "Украина - независимая страна, у которой есть свои тайны".

Он также отметил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне, а американские следователи имеют полное право "доставать" эту информацию в США.

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Эта беседа была длинной, была дружеской, и она касалась многих вопросов, порой на которые надо было иметь довольно серьезные ответы", - резюмировал Пристайко.

По данным The Wall Street Journal, Трамп во время разговора с Зеленским в июле по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына.

Издание отмечает, что Трамп оказывал давление на Зеленского в ходе разговора, призывая начать расследование и сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Один из источников газеты указал, что Трамп касался вопроса о предоставлении помощи Украине, и не верит в то, что президент США предложил президенту Украины в обмен на расследование.

В связи с этим Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.

 

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Теги: Украина, США, МИД Украины, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    21.09.2019, 09:35
Оценка:  +1
VSHIVANKA
Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post .....))))
bertal    21.09.2019, 09:22
Оценка:  +1
bertal
Конечно не было, врачи проверил обоих, давление в норме.
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