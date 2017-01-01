Дожди и холод: синоптики обнародовали свежий прогноз

21 сентября в Украине ожидается классический осенний день.

В некоторых областях страны сегодня ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха также будет чувствительно низкой. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: Синоптики советуют готовиться к осеннему холоду

На западе Украины сегодня местами дожди. Преимущественно будет сухо, но холодно. Воздух прогреется от +13 до +19 градусов по Цельсию.

На востоке страны ситуация практически идентичная. В Харькове, Донецке и Луганске ожидаются кратковременные дожди. На термометре +11…+15 градусов по Цельсию.

Южным регионам прогнозируют солнечный осенний день. Между тем, в Крыму вероятны кратковременные осадки. На улице +14…+17 градусов по Цельсию.

Читай также: Синоптики предупредили о скорых заморозках

В северной части страны сегодня осенние дожди. Температура воздуха +12…+14 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине без осадков, но достаточно прохладно. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +16 градусов по Цельсию.

В столице ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется в пределах +13…+15 градусов по Цельсию.

Напомним, в Карпатах выпал снег. На горе Поп Иван сегодня заснежило.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.