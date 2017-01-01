Сутки на фронте: 19 обстрелов, 4 раненых

Противник использовал запрещенное вооружение.

20 сентября боевики на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новогнатовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского - из гранатометов различных систем;

неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия;

неподалеку Майорска - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новозвановка - из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирования, - сообщили в штабе ООС.

Напомним, на Донбассе за день ранены трое военных. Сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия