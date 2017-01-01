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Сутки на фронте: 19 обстрелов, 4 раненых

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Противник использовал запрещенное вооружение.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
штаб ООС

20 сентября боевики на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Новогнатовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
  • неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия;
  • четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Крымского - из гранатометов различных систем;
  • неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия;
  • неподалеку Майорска - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Новозвановка - из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирования, - сообщили в штабе ООС.

Напомним, на Донбассе за день ранены трое военных. Сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

 

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Теги: ООС, Донбасс, война, обстрелы
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