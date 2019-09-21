Гонтарева заявила, что Портнов владеет известным медиа
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что бывший заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов является владельцем известного новостного портала Страна.ua.
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Об этом Гонтарева заявила в прямом эфире политического ток-шоу “Свобода слова”.
Кроме того, Гонтарева заявила, что нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский сотрудничает со Страной. По ее словам, вместе они за ней следили и выложили информацию на этом портале.
Они (Александр Дубинский и Андрей Портнов, - ред.) наблюдали за моим домом и выкладывали это все на ресурсе Портнова Страна.ua. Они мне доставляли сюда какие-то фейковые посылки, - заявила Гонтарева.
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Напомним, ГБР возбудило уголовное дело против Портнова: известны подробности. Дело касается угроз со стороны Портнова прокурору Божко.
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