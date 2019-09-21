Гонтарева заявила, что Портнов владеет известным медиа

По словам Гонтаревой, Портнов является владельцем сайта Страна.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что бывший заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов является владельцем известного новостного портала Страна.ua.

Читай также: Гонтареву пригласили в США

Об этом Гонтарева заявила в прямом эфире политического ток-шоу “Свобода слова”.

Кроме того, Гонтарева заявила, что нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский сотрудничает со Страной. По ее словам, вместе они за ней следили и выложили информацию на этом портале.

Они (Александр Дубинский и Андрей Портнов, - ред.) наблюдали за моим домом и выкладывали это все на ресурсе Портнова Страна.ua. Они мне доставляли сюда какие-то фейковые посылки, - заявила Гонтарева.

Читай также: "Портнов неоднократно со своей камарильи угрожал Гонтаревой" - Порошенко

Напомним, ГБР возбудило уголовное дело против Портнова: известны подробности. Дело касается угроз со стороны Портнова прокурору Божко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.