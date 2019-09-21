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Гонтарева заявила, что Портнов владеет известным медиа

Комментариев: 3
По словам Гонтаревой, Портнов является владельцем сайта Страна.
Гонтарева сделала заявление касательно Портнова
Гонтарева сделала заявление касательно Портнова
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Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что бывший заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов является владельцем известного новостного портала Страна.ua.

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Об этом Гонтарева заявила в прямом эфире политического ток-шоу “Свобода слова”.

Кроме того, Гонтарева заявила, что нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский сотрудничает со Страной. По ее словам, вместе они за ней следили и выложили информацию на этом портале.

Они (Александр Дубинский и Андрей Портнов, - ред.) наблюдали за моим домом и выкладывали это все на ресурсе Портнова Страна.ua. Они мне доставляли сюда какие-то фейковые посылки, - заявила Гонтарева.

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Напомним, ГБР возбудило уголовное дело против Портнова: известны подробности. Дело касается угроз со стороны Портнова прокурору Божко.

 

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Теги: Гонтарева, Портнов, Дубинский, медиа
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Комментариев (3)
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farfalle    21.09.2019, 10:51
Оценка:  0
farfalle
Ну владеет, и что? И машина у него наверняка есть. Что-то не так - подай в суд? Чего трепать?
ЗаУкраину    21.09.2019, 10:36
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Ну даже если и владеет, так что из этого?Ты с-ука тоже наворовала столько, что драпанула в страну, светоч дерьмократии. Которая всех воров с баблом берет под свое крыло.

Только меркадер с кайлом посланный вслед за тобой, сможет поставить в этом деле точку.
Роман    21.09.2019, 11:03
Оценка:  0
Роман
доказательства воровства? документы, чеки, переводы?
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