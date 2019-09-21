Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Там, где вы учились, я преподавал”: Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире

Комментариев: 1
Олигарх обвинил Шустера в том, что он брал деньги с гостей своей программы.
Шустер будет судиться с Коломойским
Шустер будет судиться с Коломойским
скриншот из видео

На вчерашнем эфире политического ток-шоу “Свобода слова” обсуждали ситуацию вокруг экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Очевидно, что эфир не обошелся без участия Коломойского.

Читай также: Гонтарева заявила, что Портнов владеет известным медиа

Ведущий Савик Шустер в ходе обсуждения вспомнил, что в 2015 году канал Коломойского снял с эфира его передачу. Однако олигарх заявил, что трансляцию прекратили из-за того, что Шустер нарушил договоренность и начал брать деньги с гостей.

Сделал одну передачу, а на второй спалился. Взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого… У каких-то мэров взял… Причем одного мы подсунули специально, чтобы проверить на вшивость… Вот такая гниль, - сказал олигарх.

Между тем, Шустер заявил, что это клевета и он намерен в суде защищать свою честь и достоинство.

Может, вы сначала деньги верните за взятые 10 передач, а потом будем с вами разговаривать, - добавил Коломойский.

Он заявил, что Шустер задолжал 2 млн 300 тысяч долларов.

А вы 155 миллиардов, - парировал Шустер.

Эту реплику студия встретила аплодисментами. Коломойский не угомонился и сказал, что “у вас там не передача, а ботоферма”.

Собрали там сборище порохоботов и думаете, что вы кого-то удивите этим? Верните два триста, - сказал олигарх.

Шустер отметил, что среди аудитории Коломойского поддерживает  всего 15% человек.

Мы знаем, как вы эту поддержку на экран выводите, кому вы рассказываете, Савик? Там, где вы учились, я преподавал, - добавил Коломойский.

В конце эфира Коломойский сам позвонил в студии и заявил, что готов судиться с Шустером.

Где будем судиться, в Италии или в Украине? - спросил олигарх.

Читай также: Комментатор на ТВ: Надежда Савченко нашла работу

Напомним, Тимошенко поссорилась с министром в прямом эфире. Политик и министр поссорились из-за земли.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Коломойский, Шустер, скандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Krotol2    21.09.2019, 11:09
Оценка:  -1
Krotol2
Действительно передача Савика загнулась.Уже все заметили что гости одни ПОРОХОБОТЫ.Видать Петюня платит
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь