В Одессе авто въехало в протестующих

Недовольные строительством на территории детсада местные жители заблокировали движение по дороге, один из автомобилей поехал на них.

В Киевском районе Одессы 20 сентября автомобиль въехал в группу протестующих, которые блокировали движение. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Инцидент произошел на улице Академика Королева, где собрались демонстранты, недовольные строительством на территории детского сада. Протестующие ходили по пешеходному переходу, чтобы ограничить движение транспорта.

Отмечается, что во время акции к толпе подъехал автомобиль Nissan. Сначала автомобиль сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух людей. В результате наезда пострадали одна из участниц акции и сотрудник полиции, который охранял демонстрацию. Пострадавшие были госпитализированы с травмами ног.

"Произошедшее квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", - отметили в полиции.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали пять человек.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Японии. В городе Нагоя таксист совершил наезд на группу пешеходов, в результате чего пострадали семь человек.

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