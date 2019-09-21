“Поставьте в морозиловку пару патронов слезы пшеничной”: Нардеп в Раде готовился в пятничной вечеринке

В разгар рабочего дня “слуга народа” Литвиненко планировал вечеринку.

Во время пятничного заседания парламента нардеп-кнопкодав от “Слуги народа” Сергей Литвиненко планировал вечеринку в честь завершения рабочей недели. Об этом передает Страна.

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Журналист издания зафиксировал интересную переписку нардепа с неким Андреем. Он попросил купить несколько бутылок “слезы пшеничной”.

В объектив фотоаппарата попала следующая переписка: (орфография сохранена)

Литвиненко: Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (украинский спирт из пшеницы - ред.)

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Андрей: Ок, сделаем.

Литвиненко: Може якогось шашлыка хай буде, помидоры, хлебушка. В затышку у армян якісь реберця може.

Андрей: - Я поняв, поїду візьму, багато брати?

Литвиненко: - Так щоб було...

На этом моменте переписка оборвалась, поскольку нардеп вспомнил, что он находится на работе.

Напомним, Дубинский опубликовал матерную переписку с Абромавичусом. Чиновник и нардеп повздорили через публикацию компрометирующего материала.

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