“Поставьте в морозиловку пару патронов слезы пшеничной”: Нардеп в Раде готовился в пятничной вечеринке
Во время пятничного заседания парламента нардеп-кнопкодав от “Слуги народа” Сергей Литвиненко планировал вечеринку в честь завершения рабочей недели. Об этом передает Страна.
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Журналист издания зафиксировал интересную переписку нардепа с неким Андреем. Он попросил купить несколько бутылок “слезы пшеничной”.
В объектив фотоаппарата попала следующая переписка: (орфография сохранена)
Литвиненко: Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (украинский спирт из пшеницы - ред.)
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Андрей: Ок, сделаем.
Литвиненко: Може якогось шашлыка хай буде, помидоры, хлебушка. В затышку у армян якісь реберця може.
Андрей: - Я поняв, поїду візьму, багато брати?
Литвиненко: - Так щоб було...
На этом моменте переписка оборвалась, поскольку нардеп вспомнил, что он находится на работе.
Напомним, Дубинский опубликовал матерную переписку с Абромавичусом. Чиновник и нардеп повздорили через публикацию компрометирующего материала.
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