Украина не будет принимать участие в ближайшей сессии ПАСЕ
Украинская делегация не будет принимать участие в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил руководитель Комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Богдан Яременко на своей странице в Facebook.
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Яременко сообщил, что пока Украина воздержится от участия в заседании ПАСЕ. Украинская делегация проведет ряд консультаций с делегациями других стран по восстановлению доверия к ПАСЕ после возвращения в ее состав делегации Российской Федерации.
Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ. Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами членами СЕ с целью выработки плана по возвращению доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента, - написал Яременко.
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Напомним, ВР просит ПАСЕ не признавать российских делегатов из Крыма. Украинские нардепы направили обращение в ПАСЕ с призывом осудить так называемые "выборы" в Крыму и не признавать российских депутатов с полуострова.
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