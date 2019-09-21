Танкисты ВСУ показали на что способны: появилось видео

Украинские танкисты продемонстрировали свое умение.

Танкисты Вооруженных сил Украины показали свои способности. В сети появилось впечатляющее видео учений военнослужащих.

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Видеоролик опубликовано в сообществе "Операция объединенных сил" в Facebook.

В рамках масштабных боевых учений украинские танкисты изучали современные тактики ведения боев. В этом году украинских бойцов тренировали инструкторы из 239 общевойскового полигона, которых обучали британские военные инструкторы.

Учения украинских танкистов снимали с воздуха. Видео вышло впечатляющим.

Напомним, во Львовской области пятый день подряд продолжаются масштабные военные учения “Rapid Trident-2019“ (“Стремительный трезубец-2019“), в которых украинские военнослужащие учатся взаимодействовать с партнерами из стран НАТО.

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