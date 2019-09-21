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Танкисты ВСУ показали на что способны: появилось видео

Комментариев: 1
Украинские танкисты продемонстрировали свое умение.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
mil.gov.ua

Танкисты Вооруженных сил Украины показали свои способности. В сети появилось впечатляющее видео учений военнослужащих.

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Видеоролик опубликовано в сообществе "Операция объединенных сил" в Facebook.

В рамках масштабных боевых учений украинские танкисты изучали современные тактики ведения боев. В этом году украинских бойцов тренировали инструкторы из 239 общевойскового полигона, которых обучали британские военные инструкторы.

Учения украинских танкистов снимали с воздуха. Видео вышло впечатляющим.

Напомним, во Львовской области пятый день подряд продолжаются масштабные военные учения “Rapid Trident-2019“ (“Стремительный трезубец-2019“), в которых украинские военнослужащие учатся взаимодействовать с партнерами из стран НАТО.

 

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Теги: танкисты, учения, ВСУ, видео
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Комментариев (1)
bertal    21.09.2019, 13:46
Оценка:  0
bertal
видео и статья о чем? колона танков это достижение?
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