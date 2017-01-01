“Люблю”: Гончарук опубликовал интригующее фото

Премьер-министр поделился интересным снимком.

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поделился таинственным вечерним фото. Кадр появился на странице Гончарука в Facebook.

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Глава Кабинета министров поделился вечерней фотографией на фоне огней ночного города. На фото премьер в костюме и галстуке. Вероятно, он только вернулся с работы или важных переговоров.

Гончарук заинтриговал также подписью к этой фотографии. Он написал, что впереди нас всех ждет много хорошего, но не уточнил, к чему именно готовиться. Глава правительства решил держать интригу.

Люблю эту страну! Все только начинается и все будет хорошо. Не переключайтесь, - написал премьер.

Напомним, Гончарук поручил главе ФГИ "очистить" фонд от групп влияния. Премьер заявил, что ранее приватизация провалилась из-за "присосок и кланов", а также из-за частого вмешательства политиков.

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