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ДТП в Запорожской области: трое погибших, среди них - ребенок

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Грузовик не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, который двигался по главной дороге.
Одна пассажирка легкового авто выжила
Одна пассажирка легкового авто выжила
zp.npu.gov.ua

Накануне вечером в Запорожской области в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем погибли три человека, сообщает местная полиция.

Авария произошла на перекрестке автодорог Борисполь-Запорожье-Мариуполь и Токмак-Павлоград в Ореховском районе.

Как сообщается, грузовик MAN не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo, который двигался по главной дороге, и допустил столкновение. После столкновения грузовик загорелся.

В результате инцидента погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Daewoo, среди которых ребенок 2017 года. Еще одна пассажирка легкового автомобиля с травмами была госпитализирована.

"Водитель грузового автомобиля, мужчина 1961 года рождения, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286", - сообщили в полиции.

Ранее в Винницкой области три авто и автобус влетели в кювет после того, как их протаранил грузовик на светофоре.

 

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Теги: ДТП, авария, грузовик, Запорожская область
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Источник: korrespondent.net

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