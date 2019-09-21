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В Париже применили газ против протестующих

Комментариев: 7
В Париже ожидается как минимум четыре объявленных протестных шествия. В их предверии задержали десятки людей.

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против нескольких сотен людей, следовавших на демонстрацию на Елисейские поля в субботу, 21 сентября, сообщил телеканал BFM.

Несколько сотен человек приблизились к кордону полиции, который перегородил улицу, ведущую на Елисейские поля. Люди стали выкрикивать лозунги, после чего полиция применила слезоточивый газ, а толпа людей развернулась. 

Согласно кадрам телеканала CNEWS, спустя какое-то время полиция вновь применила слезоточивый газ на этой улице, из-за чего часть Елисейских полей накрыл густой дым.

По данным СМИ, правоохранители задержали 90 человек в преддверии манифестаций "желтых жилетов". Также стражи порядка досмотрели несколько сотен человек.

Кроме того, как отметила префектура полиции в Twitter, 10 человек были оштрафованы за попытку выйти на демонстрацию на улицу Елисейские поля, любые манифестации на которой в субботу запрещены.

В Париже и Версале сегодня ожидается сразу четыре отдельных акции. Организаторы двух из них призывают участников выйти на Елисейские поля, несмотря на жесткий запрет парижских властей, маршруты остальных предполагаемых маршей публично не объявлены вовсе.

Еще два марша в защиту климата и социальной справедливости запланированы в Париже и Версале. Южные районы французской столицы в середине дня пересечет также колонна манифестантов, выступающих против пенсионной реформы.

Как сообщалось, протесты во Франции возобновились две недели назад после примерно месячного перерыва.

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Теги: Франция, протесты, видео, Париж, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Антибес    21.09.2019, 14:44
Оценка:  +4
Антибес
А как же демократия,свобода слова,европейские ценности...?)))))
Ponadyser    21.09.2019, 14:41
Оценка:  +4
Ponadyser
Почему они майданят? Тоже хотят в ЕС и НАТО?
Via_dolorosa    21.09.2019, 15:06
Оценка:  -3
Via_dolorosa
Потому что им можно и это имеет эффект; а а вот в раше сколько не митингуй всё_равно ни чего не добьёшся, прям как в Сев.Корр.
Ponadyser    21.09.2019, 15:12
Оценка:  +2
Ponadyser
Они майданят просто потому что им можно? А других причин нет?
А полиция Парижа применила слезоточивый газ против людей тоже просто потому...... что можно? Других причин нет?
VSHIVANKA    21.09.2019, 14:34
Оценка:  +4
VSHIVANKA
НУ И ГДЕ ВОЗМУЩЕНИЕ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ?!
ГДЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА И НЕГОДОВАНИЕ ДЕМОКРАТОВ ?!
ГДЕ САНКЦИИ В КОНЦЕ КОНЦОВ ?!
Via_dolorosa    21.09.2019, 15:08
Оценка:  -3
Via_dolorosa
Санкции они оставили для ватников т.к. они должны сидеть в нищете за забором и не мешать цивилизвн. людям жить.
bertal    21.09.2019, 14:31
Оценка:  +4
bertal
Париж- это уже Украина?
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