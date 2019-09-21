Под Харьковом ревнивец пытался убить соперника и застрелиться

Мужчина приревновал свою жену.

В Змиевском районе Харьковской области 32-летний мужчина приревновал свою жену к 31-летнему мужчине. На почве ревности он попытался убить соперника, потом устроил поджог дома, а затем пытался совершить самоубийство.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Установлено, что злоумышленник заранее приобрел гладкоствольное охотничье ружье. Затем он наведался домой к потерпевшему, пытался выяснить с ним отношения. В ходе ссоры злоумышленник сделал прицельный выстрел, но его оппонент успел спрятаться.

После этого ревнивец облил дом своего соперника легковоспламеняющимся веществом и поджег.

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Затем мужчина пошел к дому родителей своего оппонента. Там он поджег дом и авто мужчины.

Финалом должно было стать самоубийство преступника. Он выстрелил в себя, но попал в ключицу. Его госпитализировали.

Мужчина пытался застрелить себя hk.npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 15, п 1, 5 ч. 2 в. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Вещдоки изъяты. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Хмельницкой области женщина до смерти избила соперницу. В больнице у потерпевшей также диагностировали внутримозговую гематому и отек головного мозга. От полученных травм женщина скончалась.

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