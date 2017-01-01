Под Днепром школьница родила ребенка от отчима-насильника

Девочка призналась, что отчим ее насиловал.

В Днепропетровской области 14-летняя девочка родила ребенка от своего отчима. Не так давно она созналась, что ее много раз изнасиловал сожитель матери. Об этом сообщает портал Україна нова.

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Следствие установило, что 47-летний педофил удовлетворял свои сексуальные потребности с девочкой-подростком на протяжении двух лет.

Весной этого года девочка узнала, что беременна от своего насильника. Совершенно недавно она родила здорового ребенка от сожителя своей матери.

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Между тем, мужчина свою вину не признает. Он отрицает, что насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Судебные заседания проводятся в закрытом режиме. Прессу туда не пускают.

Напомним, под Днепром мужчина больше года насиловал 14-летнюю девочку. Мужчину уже задержала полиция.

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