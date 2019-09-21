Часть депутатов собираются ехать в ПАСЕ - СМИ

Украина до сих пор не подала в ПАСЕ состав новой делегации, поэтому в сессии собираются принять участие нардепы старого состава, вошедшие в новый.

Пока непонятно, кто поедет от Украины в ПАСЕ и на каких правах

На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы могут появиться некоторые представители украинской делегации, которая отказалась в ней участвовать. Об этом в субботу, 21 сентября, пишет Европейская правда со ссылкой на нардепов.

Как отмечается, сформированный перечень членов делегации умышленно не передавали в Ассамблею до начала осенней сессии. По правилам ПАСЕ это означает, что в Ассамблею имеет право поехать старая делегация, полномочия ее членов будут полноценно признаваться в Страсбурге.

По данным издания, нардепы от Батькивщины, ЕС и ОПЗЖ, которые были и в составе старой делегации и остались в новой, уже запланировали эту поездку.

"Мы должны ехать и защищать интересы Украины, а не оставлять ПАСЕ под влиянием одних только россиян. В частности, мы сможем поставить вопрос Макрона, сможем высказаться относительно так называемых выборов в Крыму и тому подобное", - заявил представитель Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Издание отмечает, что намерения отдельных нардепов ехать в ПАСЕ противоречат главе профильного комитета Рады Богдана Яременко, который ранее сообщил, что делегация Украины не поедет на сессию ПАСЕ.

"Кто-то из них, не исключено, может поехать. Но это будет отражением их личной воли, а не воли Верховной Рады", - уточнил он в комментарии Европравде.

Напомним, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

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