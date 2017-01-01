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Освобожденных моряков допросит СБУ

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Спецслужба позовет моряков на допрос.
Моряков допросят в СБУ
Моряков допросят в СБУ
ОПУ

Служба безопасности Украины намерена позвать на допрос 24 украинских моряков, которые вернулись из российского плена. Об этом сообщили в Военной прокуратуре.

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На допрос моряков вызовут в ближайшее время. Также сообщается, что им поставлена цель - документировать факты, что боевики Российской Федерации действительно присутствуют на территории временно оккупированного Донбасса и ведут боевые действия. 

СБУ также планирует собрать доказательства того, что Российская Федерация незаконно удерживала их на своей территории практически год.

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Кроме того, одесская Служба безопасности Украины начала расследовать уголовное дело в день захвата, двадцать пятого ноября прошлого года. Все собранные материалы в будущем передадут в Международный суд.

Напомним, ГБР разрешили увидеть документы Порошенко по Керченскому проливу. Бюро выяснит обстоятельства отправки в Керченский пролив трех военных кораблей в 2018 году.

 

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Теги: моряки, СБУ, допрос, следственные мероприятия
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