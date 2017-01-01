Погранслужба внедрит американскую модель охраны

Украинский пограничники во главе с руководителем ведомства ознакомились с работой американских пограничников на границе с Мексикой.

Госпогранслужба намерена внедрить американскую модель охраны на одном из участков границы, сообщил глава службы Сергей Дейнеко в Facebook

"На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США", - написал Дейнеко.

В чем именно заключается такая американская модель, Дейнеко не уточнил. В то же время он сообщил, что сейчас находится в штате Техас и изучает особенности погранично-таможенной службы на границе с Мексикой.

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