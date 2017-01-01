Под Одессой маршрутка столкнулась с фурой: 9 погибших, 2 травмированных

На месте работают спасатели и полицейские.

Около часа назад в Одесской области возле села Новая Долина, что в Овидиопольском районе, переполненная маршрутка №52, которая следовала в Одессу, столкнулась с фурой.

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В пресс-службе Министерства внутренних дел уже сообщили, что в результате столкновения погибли 9 человек. Еще двое - серьезно травмированы. Точного количества пострадавших в результате ДТП пока не называют.

На месте работают спасатели, полицейские и медики. На данный момент эксперты не готовы прокомментировать аварию. Все обстоятельства выясняются.

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Тем временем, в сети уже появилось видео с момента страшного дорожно-транспортного происшествия. Очевидец сообщает, что спасатели вытаскивают пассажиров маршрутки, которая перевернулась. На видео видно, что медики оперативно предоставляют первую помощь пострадавшим. Также на обочине лежат тела погибших.

Внимание! Видео может задеть чувства людей со слабой психикой

Напомним, в Запорожской области случилось ДТП: трое погибших, среди них - ребенок. Грузовик не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, который двигался по главной дороге.

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