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В ОП планируют узаконить формулу Штайнмайера

Комментариев: 1
Помощник Зеленского подчеркнул, что никакие действия не будут осуществляться без ведома общества, а сама формула - это не закон, а база для законопроекта.
Формула Штайнмайера станет основой законопроекта - Ермак
Формула Штайнмайера станет основой законопроекта - Ермак
Пресс-служба президента

Формула Штайнмайера, регулирующая порядок проведения выборов на Донбассе, ляжет в основу законопроекта. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook в субботу, 21 сентября.

Ермак сообщил, что провел встречу в офисе президента с активистами, чтобы обсудить формулу Штайнмайера и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - отметил он.

 
 
 

Напомним, что ранее Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению". Он также объяснил, что значит формула Зеленского по Донбассу.

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Теги: законы, законопроект, Офис президента, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
chytan    21.09.2019, 16:57
Оценка:  +4
chytan
Зеля, тебя порвут как тузик грелку !!!
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