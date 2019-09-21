В ОП планируют узаконить формулу Штайнмайера

Помощник Зеленского подчеркнул, что никакие действия не будут осуществляться без ведома общества, а сама формула - это не закон, а база для законопроекта.

Формула Штайнмайера, регулирующая порядок проведения выборов на Донбассе, ляжет в основу законопроекта. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook в субботу, 21 сентября.

Ермак сообщил, что провел встречу в офисе президента с активистами, чтобы обсудить формулу Штайнмайера и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - отметил он.

Напомним, что ранее Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению". Он также объяснил, что значит формула Зеленского по Донбассу.

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