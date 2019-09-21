Девять человек погибли в ДТП под Одессой

Грузовик столкнулся с переполненной маршруткой, которая ехала в Одессу. По предварительным данным полиции, девятеро погибли и еще двое травмированы.

Между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области столкнулись грузовик и маршрутк. В результате ДТП погибли девять человек, еще двое травмированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 21 сентября.

"В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается", - сказано в сообщении.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее в Запорожской области в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем погибли три человека, сообщает местная полиция.

Также сообщалось, что в Винницкой области три авто и автобус влетели в кювет после того, как их протаранил грузовик на светофоре.

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