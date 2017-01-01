Самолет из Польши не смог приземлиться в Одессе и улетел в Борисполь

В аэропорту Одессы ремонтные работы.

Вчера, 20 сентября самолет польской авиакомпании LOT Embraer-195LR не смог приземлиться в международном аэропорту Одесса и улетел в Борисполь. Об этом пишет "Думская".

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Лайнер должен был приземлиться в Южной Пальмире в 14:05. Между тем, подлетев к Одессе около 14:20, пилоты ушли в зону ожидания. Самолет кружил 40 минут на высоте 1200 метров. Около 15:00 пилоты приняли решение лететь аэропорт Борисполь, где в 15:40 совершили посадку.

Собеседник издания, который работает в аэропорту прокомментировал ситуацию.

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"Произошел первый случай, когда пилоты не смогли приземлиться в Одессе из-за ремонтных работ. К сожалению, мы предупреждали авиакомпании об этом, но пассажиры, конечно, не виноваты", - сообщил источник.

Весь вчерашний день пассажиры рейса провели в Борисполе. Повторный рейс из Варшавы в Одессу был отменен по причине опасности посадки в украинском аэропорту.

Напомним, в Ивано-Франковске аварийно сел самолет “Валенсия-Киев”: на борту находилось 90 человек. На место выехали сотрудники украинских спецслужб.

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