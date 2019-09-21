Во Львове мужчина расправился с семьей бывшей жены

Львовянин напал на бывшего тестя с молотком и нанес ему множественные раны головы, от которых тот скончался в больнице. Он также избил четырехлетнего сына бывшей супруги, а на нее саму напал с ножом.

Львовянин забил тестя молотком, изрезал экс-жену и избил ее 4-летнего сына Korrespondent.net

Во Львове арестовали 36-летнего местного жителя, который в ходе бытового конфликта нанес смертельные повреждения тестю и тяжелые повреждения бывшей сожительнице. Об этом сообщает полиция области в субботу, 21 сентября.

Инцидент произошел еще 6 сентября. Сообщение в полицию поступило в тот день в 22:40. Преступление произошло в квартире дома по ул. Научной.

Следственно-оперативная группа, приехав на место происшествия, установила, что мужчина нанес 31-летней местной жительнице множественные колотые раны грудной клетки и спины. Пострадал и 4-летний сын женщины, у которого медики диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Также тяжкие телесные повреждения получил ее 68-летний отец, также житель Львова. Его злоумышленник несколько раз ударил молотком по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные переломы свода черепа. Мужчина скончался в больнице 12 сентября.

Открыто производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, что ранее в Харьковской области мужчина из ревности к жене стрелял в своего соперника, поджег два дома и автомобиль, после чего попытался покончить с собой.

Также сообщалось, что в Днепре группа мужчин жестоко избила полуголую девушку.

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