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Полиция разогнала блокаду железной дороги на Львовщине

Комментариев: 3
Правоохранители задержали 28 человек. Сообщается, что восемь полицейских получили телесные повреждения.
Блокада ж/д путей на Львовщине: 28 задержанных, 8 пострадавших полицейских
Блокада ж/д путей на Львовщине: 28 задержанных, 8 пострадавших полицейских
lv.npu.gov.ua

На железнодорожном пути станции Сосновка в селе Селец во Львовской области представители движения "Штаб блокады торговли с оккупантами" заблокировали движение поездов. Об этом сообщается на странице движения в Facebook в субботу, 21 сентября.

В полиции заявили, что сообщение о блокаде путей поступило сегодня от руководства одного из угольных предприятий района. Правоохранители отправились на место происшествия и потребовали освободить ж/д пути, но активисты не подчинились.

"Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление", - сказано в сообщении полиции.

Правоохранители задержали 28 правонарушителей, которые были доставлены в отделение полиции для установления их личных данных, но впоследствии задержанных отпустили.

Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Один из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется.

В то же время, по последним сообщениям на странице движения "Штаб блокады торговли с оккупантами", полиции не удалось разогнать блокаду. Вместе с другими активистами в блокаде проезда поездов участвовал первый командир батальона Донбасс Семен Семенченко.

 

 

Как сообщалось ранее, под Львовом активисты заблокировали поезд с российским углем. Продолжается это уже две недели. Активисты требуют объяснений: каким образом уголь из РФ оказалась на западной Украине.

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Теги: Львовская область, протесты, полиция, протест, железная дорога, уголь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Сеемма    21.09.2019, 20:19
Оценка:  0
Сеемма
Правонарушители? Не активисты? Это измена!
Глод    21.09.2019, 20:05
Оценка:  +1
Глод
Полиция наконец-то начала выполнять свои функции? Это хорошо. Хотя, торговля с оккупантами - не очень.
bertal    21.09.2019, 19:59
Оценка:  0
bertal
Уберите остановку поездов и электричек на этом полустанке и все дела, местные сами прибьют дебилов
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