ДТП под Одессой: количество пострадавших возросло

Ранее полиция сообщала, что в результате столкновения маршрутки с грузовика погибли девять человек и были госпитализированы двое.

Количество пострадавших в ДТП под Одессой увеличилось до четырех человек, они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 21 сентября.

"В результате данного происшествия погибли девять человек, еще четверо госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается помощь", - сказано в обновленных данных правоохранителей.

Предварительная квалификация происшествия - ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, что ранее сегодня в Одесской области грузовик столкнулся с переполненной маршруткой, которая ехала в Одессу. На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также сообщалось, что в Запорожской области в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем погибли три человека, сообщает местная полиция.

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