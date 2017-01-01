На четырех детей в Житомире упал рекламный баннер

В Житомире праздновали День микрорайона, когда из-за порыва ветра обрушился баннер. Четверых детей в возрасте от 10 до 11 лет госпитализировали.

Рекламный баннер в Житомире упал на четверых детей: их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 21 сентября.

Сообщение о травмировании поступило в полицию около 14:00. На четырех детей упала металлической конструкции. На место происшествия прибыли медики и полицейские.

По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова результате порыва ветра упал баннер размером четыре на пять метров. В результате были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. Малышей доставили в областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы.

На месте падения баннера работают полицейские, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что ранее во Львовской области в гимназии распылили газ: госпитализировали троих детей.

Также сообщалось, что в Борисполе двое маленьких детей выпали из окон.

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