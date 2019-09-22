В Черниговской области повредили памятники погибшим воинам АТО

На кладбище в Мене неизвестные белой краской закрасили фото погибших военных на памятниках.

На центральном кладбище города Мена в Черниговской области повредили памятники погибшим на Донбассе украинским военнослужащим. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщило издание Сусіди.city

Отмечается, что инцидент произошел в канун Дня города. Неизвестные белой краской закрасили фото погибших воинов на памятниках.

Городской голова Мены Геннадий Примаков в связи с инцидентом обратился к жителям с просьбой помочь найти преступников.

Он также пообещал денежное вознаграждение за информацию про вандалов.

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