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В Черниговской области повредили памятники погибшим воинам АТО

Комментариев: 1
На кладбище в Мене неизвестные белой краской закрасили фото погибших военных на памятниках.
 
На центральном кладбище города Мена в Черниговской области повредили памятники погибшим на Донбассе украинским военнослужащим. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщило издание Сусіди.city.
 
Отмечается, что инцидент произошел в канун Дня города. Неизвестные белой краской закрасили фото погибших воинов на памятниках.
 
Городской голова Мены Геннадий Примаков в связи с инцидентом обратился к жителям с просьбой помочь найти преступников.
 
Он также пообещал денежное вознаграждение за информацию про вандалов.
 
 
 
Ранее в Киеве мужчина разгромил мемориал, установленный в честь героя Небесной Сотни.

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Теги: видео, вандализм, вандалы, памятник, Кладбище, воины, Черниговская область, АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2_сосет_хyй    22.09.2019, 02:04
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
обсыкают эти скотомогильники по всей стране. традиция уже такая.
ПродувКротов    22.09.2019, 02:00
Оценка:  -1
ПродувКротов
Пустили рассейски свинотуристов в страну, и опять пошла грязь. Нужен новый запрет на въезд рассейских свиней.
WTF2_сосет_хyй    22.09.2019, 02:05
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
хyй мне продуй, обапел тупорылый))))
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