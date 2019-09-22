В Одесской области браконьеры напали на сотрудников нацпарка

По ее словам, на работников парка напали люди, которые незаконно добывают кефаль.

"Нападение совершили нелегалы из фирмы Гранит-2, которые воруют рыбу с помощью незаконного канала. Полиция только открывает производства, но не расследует. Рядом находились трое пограничников отдела Курортное, которые фактически охраняют преступный бизнес", - заявила Выхристюк и подчеркнула, что работники нацпарка находились исключительно на вверенной им территории.

Руководитель нацпарка отметила, что нападавшие забрали фонарь и планшет, а также пытались повредить автомобиль.

Об инциденте также сообщил в Facebook эколог Иван Русев.

"На глазах вооруженных до зубов пограничников избивали службу госохраны нацпарка, вырывали фото- и видеокамеры. 40 браконьеров под прикрытием погранцов изымали тонны кефали из НПП Тузловские лиманы . Команда нацпарка срочно выезжает в больницу снимать побои. Слава Богу, все живы", - написал он.

В Запорожской области поймали экоинспектора-браконьера

Ранее сообщалось, что на побережье Азовского моря выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов. Причиной гибели животных стали действия браконьеров.