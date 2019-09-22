Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Загороднюк заверил, что армию сокращать не будут

Комментариев: 1
Главный вопрос реформирования армии в правильном распределении ресурсов, считает глава Минобороны.
Глава Минобороны объяснил, что будут делать с ВСУ
Глава Минобороны объяснил, что будут делать с ВСУ
Facebook Андрея Загороднюка

Читай также: В ОП планируют узаконить формулу Штайнмайера

Министр обороны Андрей Загороднюк заверил, что ведомство не планирует сокращать состав Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Как отметил Загороднюк, в рамках реформы армии будут перераспределены имеющиеся ресурсы и планируется наращивание военных частей.
 
"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь на наращивание боевых частей", - пояснил он. 

Читай также: Украинский военный скончался в больнице в Польше

И этот вопрос можно решать только системно. Потому будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны", - заявил Загороднюк. Он добавил, что структурирование существующих военных частей является задачей правительства.

"Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, каким образом это будет структурировано", - указал министр.
 
Загороднюк также сообщил, что Генштаб работает над планом разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе. 
 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Поделись:
Теги: Минобороны, реформа, армия, Украинская армия, ВСУ, Андрей Загороднюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Aнтибєс    22.09.2019, 07:55
Оценка:  -1
Aнтибєс
Надо увеличивать ВСУ и куячит пукинососов))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь