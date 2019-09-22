Загороднюк заверил, что армию сокращать не будут

Главный вопрос реформирования армии в правильном распределении ресурсов, считает глава Минобороны.

Глава Минобороны объяснил, что будут делать с ВСУ Facebook Андрея Загороднюка

Читай также: В ОП планируют узаконить формулу Штайнмайера Министр обороны Андрей Загороднюк заверил, что ведомство не планирует сокращать состав Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Как отметил Загороднюк, в рамках реформы армии будут перераспределены имеющиеся ресурсы и планируется наращивание военных частей.

"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь на наращивание боевых частей", - пояснил он.

Читай также: Украинский военный скончался в больнице в Польше И этот вопрос можно решать только системно. Потому будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны", - заявил Загороднюк. Он добавил, что структурирование существующих военных частей является задачей правительства.

"Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, каким образом это будет структурировано", - указал министр.

Загороднюк также сообщил , что Генштаб работает над планом разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе.