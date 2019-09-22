Сутки на Донбассе: Боевики применили артиллерию против ВСУ

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии.

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21 сентября вооруженные формирования РФ и боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности ОТГ "Север" - пять обстрелов.

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Противник открывал четыре раза неподалеку Водяного, дважды возле Лебединского, а также у Новотроицкого, Богдановки, Пивденного, Новозвановки, Майорска, Новолуганского и Луганского. За минувшие сутки потерь с нашей стороны не было.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня близ Николаевки – из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области повредили памятники погибшим воинам АТО

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