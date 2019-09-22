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Сутки на Донбассе: Боевики применили артиллерию против ВСУ

Комментариев: 4
Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии.
Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
штаб ООС

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21 сентября вооруженные формирования РФ и боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности ОТГ "Север" - пять обстрелов.

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Противник открывал четыре раза неподалеку Водяного, дважды возле Лебединского, а также у Новотроицкого, Богдановки, Пивденного, Новозвановки, Майорска, Новолуганского и Луганского. За минувшие сутки потерь с нашей стороны не было.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня близ Николаевки – из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области повредили памятники погибшим воинам АТО

 

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Теги: донбасс, обстрел, боевики, Донбасс, ООС, война
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Комментариев (4)
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Ponadyser    22.09.2019, 09:34
Оценка:  -3
Ponadyser
Сепаратисти - це громадяни України. ВСУ не має права воювати проти своїх громадян. Хто там воює проти своїх громадян - ті злочинці ...
Coюзник    22.09.2019, 09:49
Оценка:  +2
Coюзник
Ти розкажи про це своїм росіянам, які бомбардували Грозний і вбивали мирних чеченців
Letohradek    22.09.2019, 09:53
Оценка:  0
Letohradek
Попробуй не реагировать на вбросы белгородского уйобка. Только минусы!
vicinq    22.09.2019, 09:49
Оценка:  +1
vicinq
Сеппаратисти - це бандиты падонки наемники и убийцы кат вооружает лелеет соседнее вражеское государство росия. обеспечивает оплачивает щедро сеппарское говно лнрднр за уничтожение развал Украинства в Украине.
Врагов Украины надо уничтожать везде всегда во все временгде б эта падаль не находилась
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