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"Украина может не пережить новый Майдан" - Порошенко

Комментариев: 1
Пятый президент Петр Порошенко заверил, что не готовит и не будет готовить "путч".
Порошенко заверил, что новый Майдан не готовит
Порошенко заверил, что новый Майдан не готовит
president.gov.ua

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Экс-президент Петр Порошенко опроверг информацию о том, что якобы готовит путч для свержения нынешней власти в декабре. Об этом он рассказал в эфире “5 канала“, передает "Остров".

"В условиях войны на Донбассе страна может не пережить новый Майдан", - подчеркнул Порошенко. "Стране сегодня Майдан точно не нужен“, - сказал он.

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Порошенко заверил, что не будет прибегать к действиям, ставящим под угрозу украинскую государственность. “Прошу никого и никогда не пугать Майданом“, - резюмировал он. 

В ходе первого пленарного заседания ВР депутат от “Слуги народа“ Елизавета Богуцкая в СМС-сообщении объясняла неизвестному собеседнику, что главой МВД останется Арсен Аваков, потому что только он сможет противостоять путчу, который готовит “путч“ на декабрь.

Ранее закон о переподчинении Нацгвардии Зеленскому решили доработать.

 

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Теги: Порошенко, путч, Майдан, Богуцкая, СМС, депутат
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Комментариев (1)
Катилин    22.09.2019, 11:26
Оценка:  0
Катилин
Ага. В отличии от 2014, в этот раз посодют. А у него и так жёпа в огне. Конечно же не переживёт))
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