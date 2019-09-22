"Украина может не пережить новый Майдан" - Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко заверил, что не готовит и не будет готовить "путч".

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Экс-президент Петр Порошенко опроверг информацию о том, что якобы готовит путч для свержения нынешней власти в декабре. Об этом он рассказал в эфире “5 канала“, передает "Остров".

"В условиях войны на Донбассе страна может не пережить новый Майдан", - подчеркнул Порошенко. "Стране сегодня Майдан точно не нужен“, - сказал он.

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Порошенко заверил, что не будет прибегать к действиям, ставящим под угрозу украинскую государственность. “Прошу никого и никогда не пугать Майданом“, - резюмировал он.

В ходе первого пленарного заседания ВР депутат от “Слуги народа“ Елизавета Богуцкая в СМС-сообщении объясняла неизвестному собеседнику, что главой МВД останется Арсен Аваков, потому что только он сможет противостоять путчу, который готовит “путч“ на декабрь.

Ранее закон о переподчинении Нацгвардии Зеленскому решили доработать.

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