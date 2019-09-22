Путину "формулу Штайнмайера" написал Лавров - Порошенко

Позиция об организации выборов на Донбассе без обсуждения составляющей по безопасности – это выдумки президента РФ, отметил Петр Порошенко.

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Формула Штайнмайера, регулирующая порядок урегулирования конфликта на Донбассе, ни с кем не согласована и ее не существует. Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко, передает Корреспондент.

“Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует“, – сказал Порошенко.

Он рассказал, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера.

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Они заключались в следующем: после того, как будет сформирован компонент безопасности, после того, как будет проведена безупречная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает эти выборы, Штайнмайер предложил ввести закон об особом режиме.

“Никаких других позиций относительно перетасовки, что мы организовываем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем – это все выдумки Путина“, – подчеркнул пятый президент Украины.

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“Я хочу вам рассказать, я впервые это рассказываю, про последнюю встречу в Берлине с Путиным, Меркель, французским президентом и мною. Когда Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написанная Лавровым“, - рассказал он.

“Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они поясняют, что это – формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите“, - отметил Порошенко.

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“Он, Путин, принимает эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас Лавров написал формулу Штайнмайера. Я говорю: извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин“, - говорит политик.

“Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях – вот это стиль ведения переговоров Россией“, – рассказал Порошенко.

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Экс-президент подчеркнул: “Я советую быть очень осторожными. Мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в возобновлении суверенитета Украины над оккупированными территориями“.

“Но точно не наоборот – мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах“, - говорит он.

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Напомним, ранее Петр Порошенко объяснил, почему Владимир Путин вернул пленных и политзалюченных именно сейчас.

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