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Шойгу рассказал о своем крещении в Украине и "надежде на мир"

Комментариев: 17
При этом в России предупредили, что желающих прямой войны с Москвой "экстремистов из Киева" придется остановить.
Шойгу рассказал, что надеется на мир с Украиной
Шойгу рассказал, что надеется на мир с Украиной
EPA/UPG

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Украинцы и россияне будут жить "в мире и добрососедстве". Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в интервью "Московскому комсомольцу".

"Украинцы - братский народ. Мои родственники по линии мамы - из Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию", - рассказал он.

"Из Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, наступит", - считает Шойгу.

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Комментируя реплику журналиста, что в Киеве якобы звучат угрозы триумфально въехать в Москву на бронетанке, и об угрозе прямой войны, Шойгу сказал: "Даже думать об этом не хочу".

"Очень надеюсь, что у украинского народа и в украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и безумному сюжету", - подчеркнул он.

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По словам Шойгу, в этом случае "экстремистов в Украине все равно придется останавливать". 

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко рассказал, что российскую версию "формулы Штайнмайера" Путину написал Лавров.

 

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Теги: РФ, Украина, война, Донбасс, Киев, Шойгу
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Комментариев (17)
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xapi3mat    22.09.2019, 14:21
Оценка:  +1
xapi3mat
получат валянки пилюлей и обратно в норку
ExZiZ    22.09.2019, 14:18
Оценка:  +4
ExZiZ
Коммунистические ублюдки продолжают борьбу с "экстремистами", но упорно не замечают, что весь цивилизованный мир их самих считает экстремистами.
Rabyshkin    22.09.2019, 14:26
Оценка:  -1
Rabyshkin
весь цивилизованный мир строится на силе денег, угрозах военной силы, блефе и кидалове
Coюзник    22.09.2019, 14:29
Оценка:  0
Coюзник
Это ты про Россию??? А кто ее считает цивилизованой???
Coюзник    22.09.2019, 14:30
Оценка:  0
Coюзник
Голодные дикари с ядерной бомбой ...
Киборр    22.09.2019, 14:30
Оценка:  0
Киборр
И что, это значит что мы должны как Шойгу китайские погоны на себя одеть? ЛОЛ, что за клоуны эти москвабадцы.
ExZiZ    22.09.2019, 14:15
Оценка:  +5
ExZiZ
Да, остановим экстремистов. Кремлевских. Как дела, как санкции и изоляция, справляетесь там?
Трансформатор    22.09.2019, 14:12
Оценка:  +5
Трансформатор
сосни писюнца, дырка китайская
П    22.09.2019, 13:55
Оценка:  +3
П
Даже оленевод нашел украинские корни.
oOoAoOo    22.09.2019, 13:50
Оценка:  +7
oOoAoOo
пшла на х у й чурка москвабадская
haarp    22.09.2019, 13:43
Оценка:  -6
haarp
вообще то в оригинале написано - Когда-то экстремистов НА Украине все равно придется останавливать. БМ уже дословно цитировать не может что нибудь не приврав.
Coюзник    22.09.2019, 13:41
Оценка:  +3
Coюзник
Т.е. российские наемники (Гиркин) развязали войну в Украине, а министр обороны стрваны агрессора размышляет о людях защищающих свою Родину, как об экстремистах ...
Тебя здесь по крестили ... тебя же и похоронят рядом с дедом
Кайдаш    22.09.2019, 13:25
Оценка:  +5
Кайдаш
Что-то запоребрики о братской любви запели; корни украинские вспоминают... Не к добру это, шановне панство, ой не к добру...
ВосставшийИзБана    22.09.2019, 13:31
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Самое ужасное - "Там похоронен мой дед." Это значит, что следующим заявлением будет - это земля наших дедов.
haarp    22.09.2019, 13:39
Оценка:  -4
haarp
ахахахахахаха
Кайдаш    22.09.2019, 13:55
Оценка:  +3
Кайдаш
haarp, ты тоже жовто-блакитний двуколор нацепил...
ВосставшийИзБана    22.09.2019, 13:17
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
После этих 5 лет никакой речи о добрососедстве быть не может.
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